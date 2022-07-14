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1 час назад

Туристы сравнили отдых в Сочи и Турции

РИА "ФедералПресс"

Туристка составила смету расходов на отдых в Сочи и считает, что путешествие в Турцию обошлось бы ей дешевле. «Тонкости Туризма» публикуют ее отзыв на канале «Яндекс. Дзен».

Туристы сравнили отдых в Сочи и Турции
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Проживание в отеле «все включено» за 4 ночи – 29 500 рублей. Проживание с завтраками, 3 ночи – 8500 рублей. «Ласточка» по маршруту Головинка – Имеретинская набережная – 600 рублей. 5000 рублей потратили на еду в Адлере за 4 дня (это супер эконом вариант, без ресторанов)», – говорится в сообщении.

В итоге 7 дней отдыха обошлись в 82 750 рублей за двоих. В эту сумму также включен ряд расходов. Так, туристы побывали в парке развлечения «Сочи Парк», где вход стоит 4250 рублей, 3000 рублей потратили там на еду. Отдельно заплатили 29 400 рублей за билеты до Сочи и обратно, а также потратились на многочисленные сувениры, платья и сарафаны. Кроме того, 2500 рублей ушло на такси. Туристка уверена, что отдых в Турции сейчас стоит дешевле, но не жалеет о своем выборе.

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