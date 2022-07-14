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41 минуту назад

В Италии начали штрафовать туристов за прогулки по городу в купальниках

TURIZM.RU

В популярном итальянском городе Сорренто появилось новое важное правило: запрещено находиться на улицах в купальнике.

В Италии начали штрафовать туристов за прогулки в купальниках
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Мэр города Массимо Коппола на прошлой неделе издал приказ, запрещающий появляться в общественных местах без верхней одежды. Людям, нарушившим новый порядок, грозит штраф от 25 до 500 евро.

«Больше никакого непристойного поведения», — буквально написал Коппола. «Сорренто признается во всем мире столицей туризма и гостеприимства, и такое поведение может вызвать дискомфорт как у жителей Сорренто, так и у туристов».

Полиция будет патрулировать этот район, чтобы обеспечить соблюдение новой нормы

Сорренто, расположенный на знаменитом итальянском побережье Амальфи, известен своими потрясающими скалами и видами на море, а также бесконечными туристическими возможностями. Это привлекает сюда толпы туристов, особенно в разгар летнего сезона.

Впрочем, Сорренто — не первый популярный туристический город, где введен дресс-код. Например, в Барселоне и на Майорке люди могут быть оштрафованы за ношение купальников за пределами пляжа или бассейна.

А в Италии в городе Прайя-а-Маре запрещено ходить по городу босиком, в то время как в Рапалло запрещено находиться на улице «полуголым».

Побережье Амальфи стало настолько популярным, что власти были вынуждено ввести альтернативную систему номерных знаков для контроля пробок. В зависимости от знака, в часы пик автомобилям разрешено ездить между Виетри-суль-Маре и Позитано через день.

Ну в Сорренто правила действуют с 10:00 до 18:00 в течение августа, а также в выходные дни с 15 июня по 30 сентября, во время Страстной недели перед Пасхой и с 24 апреля по 2 мая.

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