Туристов в Анапе ждет холодное море и запрет на купание

Анапа лишь сутки смогла продержаться без шторма. Спустя день после того, как местные власти разрешили туристам купаться, запрет вернули. Причиной снова стало волнение в Черном море.

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Как сообщают местные жители и отдыхающие, вместе с новым штормом пришло и сильное донное течение. Купание в таких условиях само по себе опасно. Кроме того, резко снизилась температура воды.

«Море сегодня шокирует, вновь поднялся шторм, и вода остыла до +21,4 градуса. Собственно, воздух тоже не горячий, +22,5 градуса, дует прохладный ветер», – сообщил анапский блогер Андрей Маковозов.

В свою очередь администрация города предупреждает жителей и гостей курорта об опасности и просит не подвергать свои жизни неоправданному риску. Таблички с надписями «шторм, купание запрещено» уже расставлены на всех городских пляжах.

Отметим, что в июле туристы уже жаловались на холодное море в Анапе. Однако сейчас ситуация не такая критическая. По данным Gismeteo, в ближайшие три дня столбик термометра будет показывать +28 градусов, но вот солнечной погоды ожидать не стоит – прогнозируется облачность, большая вероятность осадков.