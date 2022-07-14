Россияне повально захотели отдохнуть на природе

Российские туристы повально захотели провести летний отпуск на природе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда «Общественное мнение».

Так, отдохнуть вдали от цивилизации мечтают 55 процентов соотечественников. При этом каждый третий хочет провести свободное работы время на даче или в деревне. В санатории и пансионаты выбирают 19 процентов респондентов. Также в топ популярных ответов вошли морские и речные круизы, путешествия на автомобиле, спортивный и культурно-познавательный туризм.