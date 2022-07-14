Прилетающих в Австралию туристов заставят мыть ноги в аэропорту

В воздушных гаванях Австралии установили необычную санитарную норму. Теперь все, кто прилетает на «зеленый континент», обязаны пройти дополнительную проверку на биобезопасность.

А при малейших подозрениях граждан заставят пройти процедуру «ванны для ног». То есть, какое-то время человеку придется просидеть в отдельной комнате, окунув нижние конечности в тазик с водой.

В первую очередь мыть ноги в горячей воде заставят тех, кто возвращается с индонезийского острова Бали, где недавно выявили опасный ящур. Для человека он безвреден, но легко убивает животных. С учетом того, что Австралия занимает одно из ведущих мест в мире по выращиванию крупного рогатого скота и экспорту мяса, такая предосторожность властей вплоне понятна.