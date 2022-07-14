Во Франции жалуются на отсутствие российских туристов

Французский мыс Антиб до 2022 года был излюбленным местом состоятельных российских туристов, по словам представителей местных агентств недвижимости, ресторанов и магазинов, ежегодно сюда приезжали целые семьи из России и арендовали жилье на Антибе на целое лето. Однако в этом году русских сменили европейцы, что не совсем нравится местным, об этом пишет французская газета Nice-Matin.
Менеджер одного из агентств по недвижимости пожаловалась, что европейцы – совсем другая клиентура. Они бронируют жилье на более короткий срок и заезжают чаще не семьями, а большими и шумными компаниями. К тому же местные отметили, что любили русских за то, что они никогда особо не считали денег, отдыхая на курорте.
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