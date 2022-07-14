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2 часа назад

Во Франции жалуются на отсутствие российских туристов

Мира Маркина

Французский мыс Антиб до 2022 года был излюбленным местом состоятельных российских туристов, по словам представителей местных агентств недвижимости, ресторанов и магазинов, ежегодно сюда приезжали целые семьи из России и арендовали жилье на Антибе на целое лето. Однако в этом году русских сменили европейцы, что не совсем нравится местным, об этом пишет французская газета Nice-Matin.

Во Франции жалуются на отсутствие российских туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Менеджер одного из агентств по недвижимости пожаловалась, что европейцы – совсем другая клиентура. Они бронируют жилье на более короткий срок и заезжают чаще не семьями, а большими и шумными компаниями. К тому же местные отметили, что любили русских за то, что они никогда особо не считали денег, отдыхая на курорте.

Ранее Рамблер сообщал, что Мальта сняла все ограничения на въезд для россиян.

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