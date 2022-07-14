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2 часа назад

Терапевт призвала россиян пить томатный сок во время перелетов

Vse42.ru

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала россиянам о пользе томатного сока во время перелетов. По словам эксперта, этот напиток разжижает кровь.

Терапевт призвала россиян пить томатный сок во время перелетов
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с представителями СМИ медик отметила, что во время путешествия на самолете человеку следует пить простую воду, а также томатный или апельсиновый сок. Она объяснила, что это необходимо делать для профилактики тромбообразования, а несоленый томатный сок способен лучше разжижать кровь, передает издание URA.RU.

– Томатный сок предназначен для тех, кто страдает диабетом, а апельсиновый – для тех, кто не имеет этого заболевания. И далее нужно в самолете отвлекать себя какими-то хорошими мыслями, – посоветовала Алексеева.

Также специалист порекомендовала отказаться от приема пищи перед полетом, так как это может создать дополнительную нагрузку на организм.

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