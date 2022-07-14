Гинеколог перечислила риски на отдыхе для беременных

Перелет и отдых на море во время беременности в некоторых случаях могут сопровождаться рисками для здоровья будущей матери и ребенка, заявила врач-гинеколог Илона Довгаль. Все потенциальные опасности она перечислила в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Медик категорически запретила беременным женщинам летать на море при диагностированном предлежании плаценты любой степени. В остальных случаях возможность любых путешествий на самолете стоит обсуждать в индивидуальном порядке с акушером-гинекологом.

В целом, по мнению Довгаль, беременность «не повод ставить жизнь на паузу», поэтому при отсутствии противопоказаний перелеты не запрещены. Однако лучше совершать их во втором триместре (с 14-й по 23-ю неделю), так как в первом часты угрозы выкидыша, а в третьем (начиная с 32-й недели) — возрастает риск преждевременных родов.

Также, несмотря на то что отдых на море в целом полезен для беременных женщин, существуют и определенные риски для здоровья, среди которых гинеколог выделила в первую очередь перегрев и переохлаждение. По ее словам, перегрев и тепловой удар на ранних стадиях беременности могут спровоцировать выкидыш, нарушение развития плода, внутриутробные инфекции и даже врожденные патологии плода.

Кроме того, длительное нахождение на открытом солнце способно существенно ухудшить состояние кожи женщины, предупредила она.

«Есть у нас такое выражение "маска беременности", которая проявляется от прямых ультрафиолетовых лучей», — объяснила Довгаль.

В свою очередь, переохлаждение чревато снижением иммунитета будущей матери. Купание в водоемах с температурой воды ниже 22 градусов по Цельсию может окончиться приступом цистита.

«Цистит у беременных ведет к различным заболеваниям, восходящим к почкам, и последствиям в виде внутриутробной инфекции плода», — подытожила медик.