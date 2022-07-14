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20 минут назад

Россиянка назвала Турцию «карнавалом радости»

Lenta.ru

Россиянка впервые слетала в Турцию и осталась приятно удивлена уровнем сервиса и качеством обслуживания. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка назвала Турцию «карнавалом радости»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка описала отдых фразой «карнавал радости и позитива», отметив большую зеленую территорию, несколько зон отдыха, бассейны, просторный пляж, вкусную и изысканную еду. Путешественница сообщила, что среди отдыхающих были также англичане, немцы, украинцы, французы, которые нормально общались между собой.

При этом туристка отметила несколько минусов курорта. В частности, в отеле плохо работал интернет: путешественникам не удавалось нормально забронировать экскурсии и позвонить через мессенджеры. К тому же, как рассказала девушка, рядом с гостиницей негде было прогуляться — поблизости находился лишь рынок и несколько магазинов.

По словам россиянки, восьмидневный отдых на двоих в люксовом отеле Белека Papillon Ayscha Resort обошелся им с мужем в 260 тысяч рублей. Путешественница отмечает, что путевка «стоила своих денег».

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