Россиянка назвала Турцию «карнавалом радости»

Россиянка впервые слетала в Турцию и осталась приятно удивлена уровнем сервиса и качеством обслуживания. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка описала отдых фразой «карнавал радости и позитива», отметив большую зеленую территорию, несколько зон отдыха, бассейны, просторный пляж, вкусную и изысканную еду. Путешественница сообщила, что среди отдыхающих были также англичане, немцы, украинцы, французы, которые нормально общались между собой.

При этом туристка отметила несколько минусов курорта. В частности, в отеле плохо работал интернет: путешественникам не удавалось нормально забронировать экскурсии и позвонить через мессенджеры. К тому же, как рассказала девушка, рядом с гостиницей негде было прогуляться — поблизости находился лишь рынок и несколько магазинов.