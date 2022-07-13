Россияне стали тратить на путешествия в два раза больше

Отечественные туристы стали тратить больше денег на отпуск внутри страны и за рубежом. Об этом стало известно из результатов исследования группы Qiwi, пишет ТАСС.

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Средний чек на путешествия за период с апреля по июнь 2022 года увеличился более чем в два раза (на 117 процентов) по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом общий оборот денежных средств россиян в туристической сфере во втором квартале 2022 года вырос на 53 процента.

При этом регионом России, жители которого потратили больше всего денег на отпуск в июне, стала Ивановская область, где размер среднего чека на отдых превысил 127 тысяч рублей. Второе место заняло Подмосковье — в среднем в одну поездку жители вложили 94 тысячи рублей. На третьем месте — Москва, где траты в среднем составили свыше 86 тысяч рублей.