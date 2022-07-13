Можно будет ехать уже с 20 июля: Китай принял решение для всех россиян

Китай принял новое решение для всех россиян. Поднебесная дала разрешение на приезд российских граждан в свою страну уже в июле. Соответствующее одобрение было направлено одному из главных российских авиаперевозчиков, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По словам специалистов, речь идет об авиакомпании «Аэрофлот». В Китае приняли решение, что с 20 июля перевозчик сможет возобновить свои рейсы в Пекин. Так что уже скоро россияне смогут отправиться в столицу Поднебесной на самолете.

Отмечается, что рейсы будут регулярными, и они будут осуществляться из Москвы в Пекин. Летать по этому маршруту будут самолеты Airbus A330. А рейс будет выполняться пока всего один раз в неделю, но для начала и этого должно хватить.