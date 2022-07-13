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36 минут назад

Можно будет ехать уже с 20 июля: Китай принял новое решение для всех россиян

Primpress

Китай принял новое решение для всех россиян. Поднебесная дала разрешение на приезд российских граждан в свою страну уже в июле. Соответствующее одобрение было направлено одному из главных российских авиаперевозчиков, сообщает PRIMPRESS.

Можно будет ехать уже с 20 июля: Китай принял решение для всех россиян
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам специалистов, речь идет об авиакомпании «Аэрофлот». В Китае приняли решение, что с 20 июля перевозчик сможет возобновить свои рейсы в Пекин. Так что уже скоро россияне смогут отправиться в столицу Поднебесной на самолете.

Отмечается, что рейсы будут регулярными, и они будут осуществляться из Москвы в Пекин. Летать по этому маршруту будут самолеты Airbus A330. А рейс будет выполняться пока всего один раз в неделю, но для начала и этого должно хватить.

Также специалисты добавили, что с 22 июля должны начаться полеты из Москвы в китайский Чэнду. Билеты на такой самолет уже начали продаваться. Помимо этого, россияне смогут слетать в Шанхай и Гуанчжоу.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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