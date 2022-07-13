Глава Крыма рассказал о провальном турсезоне на полуострове

В этом году туристический сезон в Крыму полноценно не состоится – турпоток на полуостров уже сократился на 40%. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксёнов в среду, 13 июля.

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Он отметил, что в июне в крымских отелях отдохнуло 815 тыс. туристов, при этом в прошлом году данный показатель был на уровне 1 млн 140 тыс. гостей. Местные власти, понимая, что сезон-2022 провален, разрабатывают меры поддержки турбизнеса региона, которые будут озвучены в августе.

Тем не менее Сергей Аксёнов не теряет надежды на увеличение турпотока в следующем году, в первую очередь, за счет открытия курортов Херсонской и Запорожской областей. Таким образом, Крым станет транзитным пунктом для многих россиян и «сама логистика турпотоков изменится».

«Следующий год будет другим. Я уверен, будут открыты курорты в Херсонской, Запорожской областях, других областях Украины. Крым будет транзитным регионом, другие регионы включатся в процесс», – резюмировал Сергей Аксёнов.

Между тем глава Ростуризма Зарина Догузова, которая сейчас находится в республике, заявила, что считает отдых в регионе безопасным. «У меня мама, папа и сестра сейчас отдыхают в Крыму. Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова», – сказала руководитель ведомства.