Семью туристов унесло в океан огромными волнами

Семью туристов из Азии смыло в океан в Омане. Полиция Омана продолжает их поиски. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Семью унесло в море после того, когда они стояли за забором на пляже Мугсаил в провинции Дофар, сообщило Управление гражданской обороны Омана (CDAA).

Троих человек, которых унесло волной, удалось спасти, а двое человек, один из которых несовершеннолетний, найдены мертвыми. К поиску еще троих привлечены вертолёты Королевских ВВС Омана.

В последние дни в Омане случилось несколько подобных случаев - сильное течение и раскатистые волны унесли в море уже не одного человека.10 июля туристические объекты на территории султаната закрыли во избежание новых случаев.

«В связи с большим количеством сообщений, безразличием и несоблюдением инструкций, директив и предупреждений (CDAA) призываем всех граждан, жителей и гостей Омана, посещающих туристические достопримечательности нашей страны, проявлять бдительность и строго следовать требованиям местных властей», — сообщается заявлении Управления гражданской обороны Омана.