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47 минут назад

В Сочи открылся первый песчаный пляж

Lenta.ruиещё 1

В Сочи в пятницу, 15 июля, открылся первый песчаный пляж «Куба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба городской администрации.

В Сочи открылся первый песчаный пляж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что для прибрежной полосы, протяженность которой составляет 380 метров, завезли 42 вагона песка. На пляже для отдыхающих предусмотрена волейбольная и детская площадки, зона воркаута и аэрарии.

Кроме того, посетителям нового общественного места доступны серф-станций, беседки, скамейки и амфитеатр, где в вечернее время будут проводиться культурные мероприятия, музыкальные тематические вечера и киносеансы.

В администрации Сочи также напомнили, что всего в летнем сезоне 2022 года на курорте благоустроено 188 пляжных территорий, что составляет около 41 километра от всей протяженности береговой полосы.

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