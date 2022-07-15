В Сочи открылся первый песчаный пляж

В Сочи в пятницу, 15 июля, открылся первый песчаный пляж «Куба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что для прибрежной полосы, протяженность которой составляет 380 метров, завезли 42 вагона песка. На пляже для отдыхающих предусмотрена волейбольная и детская площадки, зона воркаута и аэрарии.

Кроме того, посетителям нового общественного места доступны серф-станций, беседки, скамейки и амфитеатр, где в вечернее время будут проводиться культурные мероприятия, музыкальные тематические вечера и киносеансы.