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45 минут назад

Сравнена стоимость отдыха в Турции и на юге России

Мария Каткова

Аналитики сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Из данных сервиса следует, что летом россияне чаще всего выбирают южные направления в России: Сочи, Анапу и Новороссийск. Среди зарубежных направлений популярностью пользуются курортные города Турции: Анталья, Даламан и Измир.

Наиболее бюджетно можно слетать в Турцию на побережье Анталии. Поездка на двоих с проживанием в отеле «три звезды» и билетами будет стоить 161 100 рублей. На бюджетную поездку в Сочи нужно потратить 35 400 рублей с билетами и проживанием.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции и Египте.

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