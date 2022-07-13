Аналитики сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Из данных сервиса следует, что летом россияне чаще всего выбирают южные направления в России: Сочи, Анапу и Новороссийск. Среди зарубежных направлений популярностью пользуются курортные города Турции: Анталья, Даламан и Измир.

Наиболее бюджетно можно слетать в Турцию на побережье Анталии. Поездка на двоих с проживанием в отеле «три звезды» и билетами будет стоить 161 100 рублей. На бюджетную поездку в Сочи нужно потратить 35 400 рублей с билетами и проживанием.