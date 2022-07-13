Мальта отменит все коронавирусные ограничения для туристов

С 25 июля въезжающим на Мальту туристам не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или тестировании. Об этом сообщается на официальном туристическом портале страны VisitMalta.

Фото: М24 М24

В апреле Мальта смягчила принятые ограничения, объяснив это ревакцинацией большей части населения.

Для поездки на Мальту россиянам необходима шенгенская виза, однако число лиц, которые могут подать заявку на визу, ограничено. К настоящему времени это сделать могут лишь члены семей граждан Евросоюза и еврозоны, проживающих на Мальте.