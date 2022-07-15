Эксперты сообщили о росте спроса россиян на Израиль и Таиланд

Значительно больше россиян по сравнению с прошлым годом стали покупать авиабилеты на вторую половину июля и август в Израиль, Таиланд, Таджикистан и Казахстан. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении ТАСС.

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"Значительный рост спроса в сравнении с прошлым годом наблюдается у Таджикистана, Казахстана, Израиля и Таиланда. Также более востребованными стали перелеты в Белоруссию - рост на 97%, Узбекистан - на 75%, Турцию - на 14% и Киргизию - на 8%. А интерес к Азербайджану и Армении снизился на 45% и 32% соответственно", - сказали эксперты.

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По данным компании, среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются Армения, куда после 15 июля и до конца августа полетят 18,3% туристов, и Турция (16,8%). Также востребованы полеты в Киргизию (10,2%), Узбекистан (6,8%) и Таджикистан (6,1%).

Однако чаще всего на остаток июля и август путешественники планируют отдых в России - в 83,4% случаев, это на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, подчеркнули эксперты. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва (25,1% от всех заказов по стране), Санкт-Петербург (12,9%), Сочи (11,2%), Кавказские Минеральные Воды (4,5%) и Калининград (4%). При этом авиабилеты в Махачкалу на вторую половину лета туристы бронировали на 60% чаще, чем годом ранее, в Кавминводы - на 56%, в Сочи - на 50%, в Екатеринбург - на 45%, в Тюмень - на 44%. Востребованность Казани и Москвы за год снизилась на 17% и 3% соответственно.

Как отметили в OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону на одного человека с вылетом до конца августа составляет 7,6 тыс. рублей, а по международным направлениям - 22,1 тыс. рублей.

Бронирования отелей

Чаще всего россияне бронировали на вторую половину лета отели в Санкт-Петербурге (15,2%), Москве (9,4%), Адлере (5%), Казани (3,8%) и Владивостоке (2,2%). В 36% случаев туристы выбирали места размещения без звезд, например гостевые дома или апартаменты. На отели категории "три звезды" приходится 29% заказов, на четырехзвездочные гостиницы - 25%, на отели категории "пять звезд" - 6%, а 4% - на категории "одна" или "две звезды", сообщили эксперты.