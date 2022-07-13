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17 минут назад

Между Россией и Южной Кореей будут ходить паромы

Мария Каткова

Паромное регулярное сообщение между Россией и Южной Кореей возобновится с 18 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на Корейскую Ассоциацию международной торговли.

Между Россией и Южной Кореей будут ходить паромы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Страны согласовали карантинные правила и процедуры, и теперь паромы будут вновь запущены спустя два года приостановки работы.

"После смягчения профилактических процедур в Республике Корея и возобновления безвизового режима для россиян предпринимались эпизодические попытки организовать перевозку пассажиров на этом пароме, но основным препятствием было отсутствие согласованных карантинных правил и процедур, которые требовалось ввести на иммиграционном пункте в порту Донхэ"

До этого паромное сообщение возобновлялось лишь частично. Так, 8 июля из Донхэ во Владивосток прибыл первый паром, который доставил восемь россиян и восемь граждан Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что на курорте Турции почти закончились места для туристов.

Новости путешествий,МИД России,
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