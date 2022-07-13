Эксперты сравнили стоимость отдыха на курортах Кубани и Турции

Для отпуска на море граждане РФ ежегодно выбирают южные направления – в основном Краснодарский край. Среди зарубежных мест отдыха спросом пользуется Турция.
Наибольшее число поисковых запросов на Анталью (78,3%), Даламан (12,7%) и Измир (7%). Среди российских курортов лидируют Сочи (доля ж/д поисков 78%), Анапа (13,6%) и Новороссийск (5,9%).
В Турции с 15 июля по 31 августа дешевле всего можно провести отпуск в Анталье. Неделя отдыха на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и перелетом из Москвы обойдется примерно в 161,1 тысячу рублей. Наименее затратное путешествие в РФ будет стоить 35,4 тысячи рублей, столько двое туристов потратят на ж/д билеты из столицы и проживание в Сочи.