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1 час назад

Сервис OneTwoTrip сравнил стоимость отдыха на курортах Кубани и Турции

runews24.ru

Для отпуска на море граждане РФ ежегодно выбирают южные направления – в основном Краснодарский край. Среди зарубежных мест отдыха спросом пользуется Турция.

Эксперты сравнили стоимость отдыха на курортах Кубани и Турции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Наибольшее число поисковых запросов на Анталью (78,3%), Даламан (12,7%) и Измир (7%). Среди российских курортов лидируют Сочи (доля ж/д поисков 78%), Анапа (13,6%) и Новороссийск (5,9%).

В Турции с 15 июля по 31 августа дешевле всего можно провести отпуск в Анталье. Неделя отдыха на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле и перелетом из Москвы обойдется примерно в 161,1 тысячу рублей. Наименее затратное путешествие в РФ будет стоить 35,4 тысячи рублей, столько двое туристов потратят на ж/д билеты из столицы и проживание в Сочи.

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