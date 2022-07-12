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1 час назад

На курорте Турции почти закончились места для туристов

Даша Краснова

В Анталье зафиксирована крайне высокая загрузка отелей. Места в большинстве отелей почти закончились до конца июля. Об этом сообщает TourDom.

На курорте Турции почти закончились места для туристов
Фото: unsplashunsplash

По словам турагентов, практически все гостиницы турецкого курорта «встали на стоп» и недоступны для бронирования до конца июля. В наиболее популярных отелях все продано до сентября.

Высокая загрузка объектов размещения связана не только ростом спроса российских туристов на поездки в Турцию, но и увеличением бронирований со стороны местных жителей. Турки едут отдыхать в период Курбан-байрама.

«Кроме того, мы перебронировали на Турцию клиентов с Доминиканы, Кубы, с других туров, которые не состоялись в марте, апреле в связи с санкциями. Поэтому турпоток реально большой», — добавила турагент Наталья Котельникова.

До этого мы рассказывали о росте цен на отдых в Турции и Египте.

Новости путешествий,Наталья Котельникова,
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