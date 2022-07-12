Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+31° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали заметно подешевевшие направления июля

Даша Краснова

Стоимость билетов в Черногорию, Вьетнам и Аргентину упала в июле. Исследование предоставили сотрудники сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Об этом сообщают «Известия».

Россиянам назвали заметно подешевевшие направления июля
Фото: unsplashunsplash

Заметнее всего в июле снизилась средняя стоимость перелета в Черногорию — 31,2 тысячи рублей против 50,2 тысячи (на 38 процентов). Выгодными для покупки стали авиабилеты во Вьетнам — в страну оформляли заказы в среднем за 50,1 тысячи рублей, что на 24 процента ниже показателей июня (66,2 тысячи рублей).

На третьей позиции оказалась Аргентина. Направление подешевело на 23 процента, чем в прошлом месяце (около 57,1 тысячи рублей).

Четвертым выгодным направлением для россиян назвали Таиланд — цены на билеты снизились на 20 процентов (37,4 тысячи рублей в июле против 46,6 тысячи рублей в июне). Замыкает пятерку лидеров Индонезия — перелет обойдется в 46,5 тысячи рублей, что на 17 процентов ниже, чем месяцем ранее.

Также в рейтинге оказались Азербайджан и Израиль, ОАЭ и Казахстан и Греция.

До этого мы рассказывали, что известный ведущий предостерег россиян от отдыха в Турции.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители