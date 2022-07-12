Россиянам назвали заметно подешевевшие направления июля

Стоимость билетов в Черногорию, Вьетнам и Аргентину упала в июле. Исследование предоставили сотрудники сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Об этом сообщают «Известия».

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Заметнее всего в июле снизилась средняя стоимость перелета в Черногорию — 31,2 тысячи рублей против 50,2 тысячи (на 38 процентов). Выгодными для покупки стали авиабилеты во Вьетнам — в страну оформляли заказы в среднем за 50,1 тысячи рублей, что на 24 процента ниже показателей июня (66,2 тысячи рублей).

На третьей позиции оказалась Аргентина. Направление подешевело на 23 процента, чем в прошлом месяце (около 57,1 тысячи рублей).

Четвертым выгодным направлением для россиян назвали Таиланд — цены на билеты снизились на 20 процентов (37,4 тысячи рублей в июле против 46,6 тысячи рублей в июне). Замыкает пятерку лидеров Индонезия — перелет обойдется в 46,5 тысячи рублей, что на 17 процентов ниже, чем месяцем ранее.

Также в рейтинге оказались Азербайджан и Израиль, ОАЭ и Казахстан и Греция.