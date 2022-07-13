Россиян предупредили о заметном повышении цен на авиабилеты

Отечественных туристов предупредили о заметном повышении цен на перелеты за границу на фоне введенных в отношении России западных санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на полученные от аналитика в крупной российской компании по продаже авиабилетов данные.

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Так, средний чек на зарубежные авиаперелеты за границу летом 2022 года вырос для россиян в среднем на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — с 29 до 39,9 тысячи рублей (расчеты сделаны на одного человека в эконом-классе).

Больше всего выросла стоимость авиабилетов в Израиль (в два раза), Турцию (в 1,9 раза) и ОАЭ (в 1,8 раза) — до 54,5, 42,6 и 54,7 тысячи рублей соответственно. Наименьший прирост в цене показал рейс в Армению, куда перелет подорожал в среднем в 1,3 раза до 27 тысяч рублей, в Египет — в 1,3 раза до 44,4 тысячи, в Азербайджан — в 1,2 раза до 40,5 тысячи.

Отмечается, что рост цен связан с инфляцией и ограниченностью числа доступных для россиян стран: прямые перелеты совершаются только в 11 государств. Кроме того, на стоимость проезда повлияли подорожавший керосин, ограниченное число неподсанкционных лайнеров и высокий сезон в авиации.