В аэропорту Перми не смогли приземлиться три самолета

"В связи со сложными метеоусловиями (шквальный ветер и гроза) не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино три рейса. Рейс 2912 из Сочи ушел на запасной [аэродром] в Нижнекамск, рейсы 1157 и 1768 из Москвы направлены в Екатеринбург",