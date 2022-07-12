В аэропорту Перми не смогли приземлиться три самолета

Шквальный ветер и гроза не позволили трем самолетам, выполняющим рейсы из Москвы и Сочи, совершить посадку в аэропорту Большое Савино в Перми, передает во вторник пресс-служба аэропорта.
"В связи со сложными метеоусловиями (шквальный ветер и гроза) не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино три рейса. Рейс 2912 из Сочи ушел на запасной [аэродром] в Нижнекамск, рейсы 1157 и 1768 из Москвы направлены в Екатеринбург",
- сообщили в компании.
По данным синоптиков, в Перми сейчас 24 градуса тепла.