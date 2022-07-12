Спрос на визы в Финляндию среди россиян резко вырос

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, нынешний уровень спроса на визы в страну несопоставим с показателями 2019 года. Об этом сообщает ТАCC.

По ее словам, текущий уровень спроса на визы в Финляндию несопоставим с показателями 2019 года, при этом "открытие возможности поехать в Финляндию и Эстонию очень порадовало наших туристов".

Глава АТОР отметила, что открытие сухопутных границ со странами Балтии и Финляндией позволит туристам путешествовать и в другие страны Европы.

Эксперт подчеркнула, что в настоящий момент самыми популярными зарубежными направлениями среди россиян стали Турция и Египет. Несмотря на двукратный рост стоимости туров туда, спрос на поездки в эти страны остается высоким.