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1 час назад

Спрос на визы в Финляндию среди россиян резко вырос

Даша Краснова

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, нынешний уровень спроса на визы в страну несопоставим с показателями 2019 года. Об этом сообщает ТАCC.

По ее словам, текущий уровень спроса на визы в Финляндию несопоставим с показателями 2019 года, при этом "открытие возможности поехать в Финляндию и Эстонию очень порадовало наших туристов".

Глава АТОР отметила, что открытие сухопутных границ со странами Балтии и Финляндией позволит туристам путешествовать и в другие страны Европы.

Эксперт подчеркнула, что в настоящий момент самыми популярными зарубежными направлениями среди россиян стали Турция и Египет. Несмотря на двукратный рост стоимости туров туда, спрос на поездки в эти страны остается высоким.

До этого мы рассказывали, что Финляндия открывает границы для туристов из России.

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