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7 минут назад

Эксперт назвал способ сэкономить на перелетах по России

Даша Краснова

Ограничения на международного сообщения позволили российским авиакомпаниям выделить самолеты для внутренних перелетов. Это привело к снижению цен на билеты. Об этом сообщил руководитель отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Его слова передают "Аргументы и факты".

Эксперт назвал способ сэкономить на перелетах по России
Фото: unsplashunsplash

Также существенно сэкономить можно при покупке билетов во время распродаж авиакомпаний.

"Если вы хотите слетать куда-то внутри страны, дождитесь распродажи, покупайте билет по сниженной цене и отправляйтесь в путь. До октября действует госпрограмма поддержки отечественных авиакомпаний, они получили от правительства 100 миллиардов рублей на увеличение числа пассажиров и охотно снижают цены на перелеты", — отметил Пантелеев.

Однако на полеты за границу эта программа не распространяется, добавил Пантелеев. Прямые рейсы сейчас разрешены в 20 государств.

До этого мы рассказывали, что авиакомпании вернут деньги за отмененные рейсы.

Новости путешествий,Олег Пантелеев,
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