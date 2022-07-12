Российский турист пожаловался на кражу в турецком отеле

Через форму обратной связи телеграм-канала «Крыши ТурДома» пришло сообщение: турист из России Павел пожаловался на пропажу денег в отеле Spice Hotel & SPA в Белеке. По его словам, кошелек лежал в номере. Через несколько дней туристу понадобились средства, но внутри их не оказалось. Павел пожаловался администрации гостиницы, но это не принесло результатов. Сумму он не уточнил.

Фото: tourdom tourdom

«Я обратился в guest-relation, на ресепшен, они сделали вид, что пытаются что-то выяснить, но, как понимаете, безрезультатно. Пытались меня отговорить вызывать полицию, но безуспешно»,

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– рассказал Павел. В итоге турист вызвал полицейских, и прямо в отеле составили акт. Затем парень отправился в полицейский участок, где ему предоставили переводчика, чтобы оформить заявление о краже. Как продвигается дело и чего ожидать, пока неизвестно.

На наш вопрос, есть ли в номерах сейфы, что делать, если пропали деньги у туриста, ответила администрация отеля: «Все номера оснащены сейфом, его использование бесплатное. В случае разногласий решением вопросов занимается жандармерия. Отель не несет ответственности за ценные вещи, которые не были убраны в сейф».

По словам юриста сети турагентств «Розовый Слон» Марии Чапиковской, Павел поступил правильно, обратившись в полицию и зафиксировав факт кражи. Однако маловероятно, что разбирательство даст результат. Теоретически по возвращении в Россию можно предъявить претензию туроператору и попробовать взыскать компенсацию через суд, так как согласно ст. 925 Гражданского кодекса РФ, гостиница отвечает за хранение вещей, внесенных в гостиницу. А туроператор в соответствии со ст. 9 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» несет ответственность за оказание всех услуг, включенных в турпродукт, независимо от того, кем должны оказываться эти услуги. И именно туроператор привлекает гостиницу к оказанию услуг по турпродукту.

Однако вернуть деньги таким путем сложно, так как придется доказать, что потребителю на отдыхе реально причинен ущерб.

«При подаче в суд нужно учитывать, что туристу также необходимо доказать факт наличия украденной суммы до момента ее пропажи»,

– отметила Мария Чапиковская. Суд может принять во внимание фото- или видеоматериалы, свидетельские показания и иные доказательства. Также Мария добавила, что подобной судебной практики очень мало.

Случаи, когда туристы рассказывают о кражах из гостиничных номеров, нередки. Так, в январе свердловский депутат Иван Зайченко пожаловался, что во время семейного отдыха в Египте у него похитили 600 долларов прямо из кошелька, оставленного в номере. По словам политика, он не успел убрать деньги в сейф.