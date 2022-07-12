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19 минут назад

Россиянам рассказали об особенностях летнего отдыха в Крыму

Вечерняя Москва

Наступило лето, и перед многими россиянами встал вопрос, где провести отпуск. RT подготовил серию роликов о том, где туристы могут отдохнуть в России. Третий ролик посвящен отдыху в Крыму.

Россиянам рассказали об особенностях летнего отдыха в Крыму
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В данном ролике показан Крым с его уникальной природой, пляжами, горами, живописными ландшафтами. Для гостей здесь представлены различные виды туризма на любой вкус и кошелек. Фешенебельные курорты и недорогие уютные места для отдыха на берегу моря — разнообразие и многоликость Крыма считаются причинами возрастающего туристического спроса.

Ранее RT подготовил ролики об отдыхе в Сочи и Калининграде.

Власти Калининградской области намерены рассмотреть вопрос о запуске и развитии круизных маршрутов между регионом и Ленинградской областью. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Новости путешествий,Андрей Ермак,
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