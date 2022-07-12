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39 минут назад

Ксения Бородина удивилась отсутствию российских туристов в Турции

TourDom

Ведущая телепередачи «Дом-2» Ксения Бородина, которая сейчас отдыхает в Бодруме, удивилась отсутствию российских туристов на турецких курортах. Об этом знаменитость написала в своем телеграм-канале.

Бородина удивилась отсутствию российских туристов в Турции
Фото: tourdomtourdom

В частности, в аккаунте она выложила фотографию пустынного пляжа с подписью: «Впервые вижу Турцию практически без русских. Где все?»

В комментариях к посту теледивы подписчики рассказали, что цены на туры в Турцию сейчас довольно высокие и многие россияне вынуждены выбирать для отдыха отечественные курорты или страны ближнего зарубежья, такие как Абхазия, Армения, Грузия и т. д. «Думаю, что слишком дорого для многих стал такой отпуск», – резюмировал один из комментаторов.

В итоге Ксения Бородина, прочитав ответы, подытожила: «Все пишут про высокие цены, поэтому отмена отдыха в Турции. Ну, я хочу сказать, что сами себе хуже сделали, что так сильно цены подняли. Тем самым просто не получили много народа».

Отметим, что определенная доля правды в этом выводе есть. Согласно данным Управления культуры и туризма Антальи, в этом году российские туристы впервые за несколько лет заняли второе место по числу отдыхающих в Турции, уступив пальму первенства немцам. Однако сам турпоток в Республику, в сравнении с прошлым сезоном, уже увеличился. Так что делать выводы о том, что турецкие отели остались без туристов, вряд ли стоит.

Новости путешествий,Ксения Бородина,
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