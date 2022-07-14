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1 час назад

Россияне раскрыли любимые занятия в отпуске

Lenta.ruиещё 1

Большинство россиян признались, что в отпуске предпочитают проводить время на пляже и путешествовать самостоятельно. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса поездок «Туту.ру», который поступил в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Россияне раскрыли любимые занятия в отпуске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самое популярное занятие россиян в путешествиях — это отдых на пляже, его выбирают 24 процента опрошенных. Самостоятельные путешествия, не привязанные к одной локации, любят 21 процент респондентов. Третьими по востребованности вариантом стали экскурсии — 13 процентов туристов раскрыли, что их привлекает культурно-познавательный отпуск.

Семейным форматам отдыха отдают предпочтение 10 процентов россиян. Среди активных занятий распространены походы — семь процентов, спортивный и горный туризм — по три процента, и прочие экстремальные виды спорта (например, альпинизм или серфинг) — три процента.

По четыре процента опрошенных отдали предпочтение фестивалям и другим мероприятиям, а также гастротуризму. Два процента туристов отправляются в путешествия с целью обучения, и еще столько же признались, что в отпуске больше всего любят удаленно работать.

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