Россияне раскрыли любимые занятия в отпуске

Большинство россиян признались, что в отпуске предпочитают проводить время на пляже и путешествовать самостоятельно. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса поездок «Туту.ру», который поступил в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самое популярное занятие россиян в путешествиях — это отдых на пляже, его выбирают 24 процента опрошенных. Самостоятельные путешествия, не привязанные к одной локации, любят 21 процент респондентов. Третьими по востребованности вариантом стали экскурсии — 13 процентов туристов раскрыли, что их привлекает культурно-познавательный отпуск.

Семейным форматам отдыха отдают предпочтение 10 процентов россиян. Среди активных занятий распространены походы — семь процентов, спортивный и горный туризм — по три процента, и прочие экстремальные виды спорта (например, альпинизм или серфинг) — три процента.