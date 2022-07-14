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1 час назад

Авиакомпания «Ямал» станет чаще летать в Сочи

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы в Сочи из Ноябрьска и Нового Уренгоя. Об этом сообщают в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания «Ямал» станет чаще летать в Сочи
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«Плановые даты вылета допрейсов из Ноябрьска 22 июля, 8 августа, 22 августа и 9 сентября», – говорится в сообщении ямальской авиакомпании.

Время вылета будет отличаться в зависимости от даты рейса. В обратном направлении дополнительные рейсы запланированы 27 июля, 9 августа, 23 августа и 9 сентября в семь часов утра. Перевозчик добавил вылеты из газовой столицы на 26 июля, 2 и 9 августа, и 6 сентября в дневное время, в обратном направлении лайнеры проследуют в семь часов утра. Компания ввела дополнительные рейсы по указанию главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом губернатора в ходе прямой линии попросили ямальцы.

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