Авиакомпания «Ямал» станет чаще летать в Сочи

Время вылета будет отличаться в зависимости от даты рейса. В обратном направлении дополнительные рейсы запланированы 27 июля, 9 августа, 23 августа и 9 сентября в семь часов утра. Перевозчик добавил вылеты из газовой столицы на 26 июля, 2 и 9 августа, и 6 сентября в дневное время, в обратном направлении лайнеры проследуют в семь часов утра. Компания ввела дополнительные рейсы по указанию главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом губернатора в ходе прямой линии попросили ямальцы.