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1 час назад

У россиян появился новый способ добраться до Анапы

Lenta.ru

С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту из международного аэропорта Сочи в Анапу. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД, пишет «Московский Комсомолец».

У россиян появился новый способ добраться до Анапы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, у прибывающих в Сочи самолетом появится новый способ добраться до Анапы без пересадок. Сесть на поезд можно будет сразу в воздушной гавани — состав будет отправляться ежедневно в 12:48 и прибывать в 21:23. На обратном рейсе «Ласточка» выезжает в 05:30 и прибывает в Адлер в 13:39.

В пути также предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий Ключ, Краснодар.

Новости путешествий,РЖД,
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