Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
20 минут назад

Еще одна авиакомпания возобновила полеты из России в Китай

Lenta.ruиещё 1

Еще одна международная авиакомпания, Hainan Airlines, начала летать из России в Китай после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще одна авиакомпания возобновила полеты
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, со вторника, 12 июля, перевозчик возобновил регулярные рейсы по маршруту Пекин — Москва — Пекин на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам. Отправление из аэропорта Шоуду назначено на 15:40 по местному времени (10:40 мск), обратный рейс из Шереметьево — на 20:55 мск. Общее время в пути составит около 8,5 часа.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что возобновление полетов вновь «выстроит воздушный мост для дружественных обменов между Китаем и Россией» и обеспечит высококачественные перелеты для пассажиров обеих стран.

Ранее сообщалось, что отечественный перевозчик «Аэрофлот» с 22 июля начнет выполнять регулярные рейсы в китайский город Чэнду на воздушных судах Airbus A330. Полеты будут выполняться из столичного аэропорта Шереметьево один раз в неделю, по пятницам.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители