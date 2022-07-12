Курганский губернатор распиарил местные пляжи

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разрекламировал местные пляжи и курорты. Глава региона добавил, что с каждым годом благоустроенных мест для отдыха становится больше. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Обновленный курганский пляж "Бабьи пески" был включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий Минстроя России. В прошлом году вид современного курорта приобрел пляж санатория "Озеро Медвежье". Обустроенное место для отдыха у воды теперь есть и на озере Горькое в Зверноголовском округе. Предстоит комплексная модернизация курорта»,
— написал Шумков.
Губернатор отметил, что к этой работе подключается и бизнес. Так на «Голубых озерах» появился новый пляж, оборудованный раздевалками и различными объектами.
«Это часть нашей работы по созданию комфортных условий для отдыха. Будем продолжать. Главное, друзья, не забывайте о правилах безопасности. Не оставляйте без присмотра детей»,
— подчеркнул Шумков.