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1 час назад

Курганский губернатор распиарил местные пляжи

Ura.Ru

Губернатор Курганской области Вадим Шумков разрекламировал местные пляжи и курорты. Глава региона добавил, что с каждым годом благоустроенных мест для отдыха становится больше. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Курганский губернатор распиарил местные пляжи
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Обновленный курганский пляж "Бабьи пески" был включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий Минстроя России. В прошлом году вид современного курорта приобрел пляж санатория "Озеро Медвежье". Обустроенное место для отдыха у воды теперь есть и на озере Горькое в Зверноголовском округе. Предстоит комплексная модернизация курорта»,

— написал Шумков.

Губернатор отметил, что к этой работе подключается и бизнес. Так на «Голубых озерах» появился новый пляж, оборудованный раздевалками и различными объектами.

«Это часть нашей работы по созданию комфортных условий для отдыха. Будем продолжать. Главное, друзья, не забывайте о правилах безопасности. Не оставляйте без присмотра детей»,

— подчеркнул Шумков.

Новости путешествий,Госстрой России,
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