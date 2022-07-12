Курганский губернатор распиарил местные пляжи

«Обновленный курганский пляж "Бабьи пески" был включен в Федеральный реестр лучших практик благоустройства территорий Минстроя России. В прошлом году вид современного курорта приобрел пляж санатория "Озеро Медвежье". Обустроенное место для отдыха у воды теперь есть и на озере Горькое в Зверноголовском округе. Предстоит комплексная модернизация курорта»,