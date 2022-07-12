Почему самолеты летают только над Северным полюсом

В интернете можно легко найти информацию о том, что гражданские самолеты не летают над Антарктидой. Иногда даже утверждается, что рейсы не проходят ни через Южный, ни через Северный полюс. Но с чем это вообще связано?

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Пользователь iXBT.com отмечает, что теоретически самолёты могут пролетать над обоими полюсами: над Южным и над Северным. Но если говорить о регулярных коммерческих рейсах, то они действительно не пересекают пространство Антарктиды. Через Северный полюс летают не так много самолетов (например, есть рейсы из Дубая в Сиэтл и Лос-Анджелес, из Нью-Дели в Вашингтон и Сан-Франциско, из Шанхая или Гуанчжоу в Торонто), но они всё же есть.

Так почему же Антарктику самолеты не пересекают, если такой маршрут является более коротким и дешёвым?

Причины очень просты. Дело в том, что, согласно географии Южного полушария, в принципе существует довольно мало маршрутов, которые включали бы обязательное пересечение Антарктики. Общая площадь суши в Южном полушарии в целом в два раза меньше, чем в Северном.