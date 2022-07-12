Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Почему самолёты летают только над Северным полюсом, но не над Южным

Ferra.ru

В интернете можно легко найти информацию о том, что гражданские самолеты не летают над Антарктидой. Иногда даже утверждается, что рейсы не проходят ни через Южный, ни через Северный полюс. Но с чем это вообще связано?

Почему самолеты летают только над Северным полюсом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пользователь iXBT.com отмечает, что теоретически самолёты могут пролетать над обоими полюсами: над Южным и над Северным. Но если говорить о регулярных коммерческих рейсах, то они действительно не пересекают пространство Антарктиды. Через Северный полюс летают не так много самолетов (например, есть рейсы из Дубая в Сиэтл и Лос-Анджелес, из Нью-Дели в Вашингтон и Сан-Франциско, из Шанхая или Гуанчжоу в Торонто), но они всё же есть.

Так почему же Антарктику самолеты не пересекают, если такой маршрут является более коротким и дешёвым?

Причины очень просты. Дело в том, что, согласно географии Южного полушария, в принципе существует довольно мало маршрутов, которые включали бы обязательное пересечение Антарктики. Общая площадь суши в Южном полушарии в целом в два раза меньше, чем в Северном.

Вообще можно выделить только два подобных маршрута. Это полёт с юго-восточного побережья Южной Америки в юго-западную часть Австралии и из Южной Африки в Новую Зеландию. Ни на один из этих рейсов не набирается столько людей, чтобы можно было создать регулярные коммерческие рейсы.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители