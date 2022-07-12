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1 час назад

Египет запускает новую бюджетную авиакомпанию

TourDomиещё 1

Власти Египта объявили о запуске новой бюджетной авиакомпании. Лоукостер получит имя Air Sphinx и должен приступить к полетам уже в зимнем сезоне этого года, сообщает издание Egypt Independent.

Египет запускает новую бюджетную авиакомпанию
Фото: tourdomtourdom

Отмечается, что новый перевозчик создается согласно поручению кабинета министров республики в качестве меры стимуляции въездного туристического потока. Сама авиакомпания станет дочерним отделением нацпера EgyptAir.

Планируется, что Air Sphinx будет выполнять рейсы как по зарубежным маршрутам, так и по внутренним. При этом, как и предусматривает модель лоукостера, цены на билеты должны быть существенно ниже, чем у головной компании.

Базироваться Air Sphinx будет в аэропорту Сфинкс в Гизе, пока в его флоте несколько Boeing737-800.

«Запуская нового перевозчика, EgyptAir стремится максимизировать свои доходы и увеличить прибыль в ближайшие годы, особенно с учетом того, что компания понесла большие убытки во время пика вспышки коронавируса»,

- прокомментировали в руководстве египетского авиафлагмана.

По словам экспертов, не исключено, что новый лоукостер будет летать и в Россию. Однако не на старте, а позднее, когда будет понятен алгоритм работы авиакомпании, а флот пополнится новыми самолетами. Текущих мощностей хватит лишь для обслуживания внутренних рейсов.

Новости путешествий,EgyptAir,
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