Египет запускает новую бюджетную авиакомпанию

Власти Египта объявили о запуске новой бюджетной авиакомпании. Лоукостер получит имя Air Sphinx и должен приступить к полетам уже в зимнем сезоне этого года, сообщает издание Egypt Independent.

Фото: tourdom tourdom

Отмечается, что новый перевозчик создается согласно поручению кабинета министров республики в качестве меры стимуляции въездного туристического потока. Сама авиакомпания станет дочерним отделением нацпера EgyptAir.

Планируется, что Air Sphinx будет выполнять рейсы как по зарубежным маршрутам, так и по внутренним. При этом, как и предусматривает модель лоукостера, цены на билеты должны быть существенно ниже, чем у головной компании.

Базироваться Air Sphinx будет в аэропорту Сфинкс в Гизе, пока в его флоте несколько Boeing737-800.

«Запуская нового перевозчика, EgyptAir стремится максимизировать свои доходы и увеличить прибыль в ближайшие годы, особенно с учетом того, что компания понесла большие убытки во время пика вспышки коронавируса»,

- прокомментировали в руководстве египетского авиафлагмана.