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42 минуты назад

Врач назвал две смертельные опасности при отдыхе на пляже

РИА "ФедералПресс"

Потеря контроля над детьми в водоеме и неумеренное употребление алкоголя чаще всего приводят к несчастным случаям на отдыхе на пляже. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-реабилитолог Лаврентий Неустоев.

Врач назвал две смертельные опасности при отдыхе на пляже
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Даже 15 секундная потеря контроля над ребенком может привести к несчастному случаю»,

– подчеркнул врач, призвав родителей ни на секунду не оставлять детей без внимания в воде.

Лаврентий Неустоев также рассказал, что на втором месте по количеству несчастных случаев на воде – инциденты с употреблением алкоголя.

«Граждане злоупотребляют алкоголем, не рассчитывают свои силы и достаточно часто гибнут»,

– констатировал врач.

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