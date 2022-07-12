Врач назвал две смертельные опасности при отдыхе на пляже

Потеря контроля над детьми в водоеме и неумеренное употребление алкоголя чаще всего приводят к несчастным случаям на отдыхе на пляже. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-реабилитолог Лаврентий Неустоев.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Даже 15 секундная потеря контроля над ребенком может привести к несчастному случаю»,

– подчеркнул врач, призвав родителей ни на секунду не оставлять детей без внимания в воде.

Лаврентий Неустоев также рассказал, что на втором месте по количеству несчастных случаев на воде – инциденты с употреблением алкоголя.

«Граждане злоупотребляют алкоголем, не рассчитывают свои силы и достаточно часто гибнут»,