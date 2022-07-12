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1 час назад

Запертые в самолете пассажиры описали обстановку словами «жарче, чем в аду»

Lenta.ru

Пассажиры самолета, которым из-за задержки рейса пришлось просидеть взаперти на борту более чем 1,5 часа, описали обстановку словами «жарче, чем в аду». Об этом пишет Daily Mail.

Запертые пассажиры описали обстановку словами «жарче, чем в аду»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рейс авиакомпании British Airways должен был отправиться 10 июля в 19:35 из Ниццы в Лондон, однако его вылет задержали более чем на 1,5 часа — пассажирам пришлось сидеть в салоне в «горячем» самолете без кондиционера. По словам очевидцев, люди начали плакать и жаловаться на кошмарные условия, однако выпустить туристов решили только после того, как двое человек потеряли сознание из-за духоты на борту.

Пассажирам разрешили выйти в телетрап и немного «остудиться» там, а также раздали воду. Отмечается, что после прибытия в Великобританию еще несколько человек пожаловались, что они едва не потеряли сознание во время полета — в качестве извинений члены экипажа вручили каждому по пачке чипсов.

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