4 популярных направления попали в категорию высокого риска

Четыре популярных направления попали в категорию высокого риска для путешественников. Туристам рекомендуют хорошо подумать, прежде, чем ехать в эти страны.
Четыре популярных у туристов страны американские центры по профилактике болезней включили в направления повышенного риска.
В этот список попали Боливия, Ливан, Перу и популярный у россиян и у путешественников других стран Тунис.
Отмечается, что на территории этих государств сейчас идет заметный рост заболеваемости коронавирусом.
Помимо этого специалисты указывают на неуменьшающиеся показатели преступности, а также не самую спокойную политическую ситуацию.
Запрещать туристам посещать эти страны пока никто не может, но все-таки гражданам предлагается хорошо подумать, прежде, чем ехать туда.