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45 минут назад

Четыре популярных направления попали в категорию высокого риска для путешественников

Inc-News

Четыре популярных направления попали в категорию высокого риска для путешественников. Туристам рекомендуют хорошо подумать, прежде, чем ехать в эти страны.

4 популярных направления попали в категорию высокого риска
Фото: Inc-NewsInc-News

Четыре популярных у туристов страны американские центры по профилактике болезней включили в направления повышенного риска.

В этот список попали Боливия, Ливан, Перу и популярный у россиян и у путешественников других стран Тунис.

Отмечается, что на территории этих государств сейчас идет заметный рост заболеваемости коронавирусом.

Помимо этого специалисты указывают на неуменьшающиеся показатели преступности, а также не самую спокойную политическую ситуацию.

Запрещать туристам посещать эти страны пока никто не может, но все-таки гражданам предлагается хорошо подумать, прежде, чем ехать туда.

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