В России предложили создать государственный туристический сервис

В России призвали учредить государственный или частно-государственный сервис (агентство) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. С идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, пишет RT.

Фото: СОВА СОВА

По его словам, в настоящее время россияне меньше ездят отдыхать в другие страны. Они делают выбор в пользу внутреннего туризма. Депутат считает, что внутренний туризм является "великолепным драйвером роста для региональных экономик нашей страны".

Однако количество граждан, которые хотят поехать отдыхать за рубеж, все еще велико. Он добавил, что из-за ухода западных компаний и сервисов с российского туристического рынка сектор зарубежного отдыха представляет собой перспективное направление для организации новых предприятий по оказанию подобных услуг. П

ри этом россияне опасаются сложностей, возникших из-за санкций. Милонов подчеркнул: - Необходимо учредить государственный либо частно-государственный сервис (агентство) по оказанию населению услуг в сфере международного туризма. Данная организация могла бы взять на себя гарантированные обязательства по организации поездок и размещению туристов на заграничных курортах.