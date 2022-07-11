Авиакомпания испортила семье путешествие мечты

Авиакомпания British Airways испортила отпуск в Диснейленде, который обошелся семье в 45 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Star.
По сведениям издания, Скотт Шилдс (Scott Shields) из Шотландии отправился в путешествие мечты в Орландо (штат Флорида) с детьми, женой и четырьмя друзьями семьи.
Отмечается, что, когда они добрались до Лондона, их девять чемоданов оказались утеряны. При этом в багаже находились жизненно важные медицинские препараты для малышей — в частности, от астмы. В результате туристам пришлось лететь в США без одежды и лекарств.
Сообщается, что на одежду им пришлось потратить в американских торговых центрах около тысячи фунтов стерлингов (74 тысячи рублей).
Газета пояснила, что Шилдс сразу связался с British Airways, авиаперевозчик принес извинения и пообещал доставить чемоданы в течение 48 часов. Однако за неделю отпуска путешественники багаж так и не получили.