Авиакомпания испортила семье путешествие мечты

Авиакомпания British Airways испортила отпуск в Диснейленде, который обошелся семье в 45 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По сведениям издания, Скотт Шилдс (Scott Shields) из Шотландии отправился в путешествие мечты в Орландо (штат Флорида) с детьми, женой и четырьмя друзьями семьи.

Отмечается, что, когда они добрались до Лондона, их девять чемоданов оказались утеряны. При этом в багаже находились жизненно важные медицинские препараты для малышей — в частности, от астмы. В результате туристам пришлось лететь в США без одежды и лекарств.

Сообщается, что на одежду им пришлось потратить в американских торговых центрах около тысячи фунтов стерлингов (74 тысячи рублей).