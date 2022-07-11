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56 минут назад

Авиакомпания испортила семье путешествие мечты за три миллиона рублей

Lenta.ru

Авиакомпания British Airways испортила отпуск в Диснейленде, который обошелся семье в 45 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Star.

Авиакомпания испортила семье путешествие мечты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По сведениям издания, Скотт Шилдс (Scott Shields) из Шотландии отправился в путешествие мечты в Орландо (штат Флорида) с детьми, женой и четырьмя друзьями семьи.

Отмечается, что, когда они добрались до Лондона, их девять чемоданов оказались утеряны. При этом в багаже находились жизненно важные медицинские препараты для малышей — в частности, от астмы. В результате туристам пришлось лететь в США без одежды и лекарств.

Сообщается, что на одежду им пришлось потратить в американских торговых центрах около тысячи фунтов стерлингов (74 тысячи рублей).

Газета пояснила, что Шилдс сразу связался с British Airways, авиаперевозчик принес извинения и пообещал доставить чемоданы в течение 48 часов. Однако за неделю отпуска путешественники багаж так и не получили.

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