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1 час назад

Массовая драка между туристами на пляже в Сочи попала на видео

Lenta.ru

Стало известно о еще одной массовой драке между туристами на одном из пляжей в Сочи. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telagram-канал «ЧП Сочи».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как трое отдыхающих подбегают к группе мужчин, стоящих у медпункта на пляже. Они сразу же начинают их атаковывать, однако россиянин, который предусмотрительно вооружился длинной палкой, быстро отразил нападение. Он повалил одного из туристов на песок и нанес ему удары. После этого он бросился на помощь к другим товарищам, также разгоняя соперников палкой. Зачинщики драки спаслись бегством.

Полиция уже устанавливает причины конфликта и выясняет личности участников драки.

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