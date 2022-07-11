В Дагестане туристов призвали одеваться сдержаннее

Имам известного по кавказской войне села Гуниб Абдула Магомедалиев разместил ролик, в котором призвал гостей Дагестана быть сдержаннее при выборе одежды. Так, по его словам, наряд должен быть не обтягивающим и не прозрачным. Священнослужитель призвал гидов и туроператоров проводить беседы с туристами по поводу их внешнего вида. Он обратил внимание, что информировать гостей о всех особенностях – это прямая обязанность туристических компаний.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Поскольку начался летний сезон, большое количество туристов приезжает в нашу республику. Мы этому очень рады. Но мы были бы еще больше рады, если бы соблюдались морально-этические нормы, которые присущи нашему народу. Мы столкнулись с проблемой неприличного внешнего вида. Это касается не только женщин, но и мужчин»,

Видео дня

– отметил в начале обращения имам Абдула Магомедалиев. Дальше богослов процитировал Коран, призвав носить людей закрытую одежду. Большую часть видео имам посвятил именно этой теме.

Подписчики имама в основном поддержали его. Однако под видео появились и комментарии тех, кто считает, что жителям Дагестана нужно начать с себя. «Я каждый день в Махачкале сталкиваюсь с хамством, мне плюют под ноги, машины чуть не давят, вылетают на зеленый цвет, мужчины носят спортивки, будто они не на улице, а в тренажерном зале. В магазинах продавцы смотрят недоброжелательно и оценивающе, будто я их кровник», – пишет автор одной из реплик. «Под описание Корана и хадисов попадают не только приезжие женщины и мужчины, но и немало дагестанцев и дагестанок. Пусть Всевышний поможет всем нам соблюдать свою религию как это предписано шариатом», – отмечает другой.

Туристы тоже разделились во мнениях. Кто-то говорит, что из-за подобных нюансов не готов ехать в Дагестан, так как на отдыхе хочет чувствовать себя свободно. Другие парируют: гостям нужно проявлять уважение к местным традициям и следить за внешним видом.

Редакция отправила запрос в Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан с просьбой прокомментировать видеообращение имама и дать официальные пояснения по поводу рекомендуемого дресс-кода.

Представители туристических компаний сообщили TourDom.ru, что предупреждают туристов об особенностях отдыха в Дагестане. «Чем выше в горы, тем длиннее юбка должна быть. Туристы с удовольствием соблюдают. Никто не хочет быть высмеянным или привлекать негативные взгляды. Возможно, самостоятельные, молодые, прогрессивные туристы не заботятся о внешнем виде, но в составе групп организаторы всегда просят относиться с уважением к местным обычаям. И да, в Дагестане не так уж и строго с одеждой, как в других регионах. Камнями не закидают)», – поделилась Анна Барсегян, занимающаяся организацией авторских туров в республику.

Напомним, что конфликтные ситуации с туристами в Дагестане возникают летом, когда температура днем поднимается до +30 и выше и в республике особенно много гостей. Не далее как в июне один из местных жителей возмутился, что туристка разделась до купальника у Хучнинского водопада. А в прошлом году осуждение вызвали и приезжие мужчины, появившиеся в горах в шортах.

В 2020 году муфтий Дагестана призывал «прекратить разврат» на пляжах, а у некоторых туристических объектов были размещены таблички, рекомендующие туристам не выглядеть «аморально». Эти рекомендации не были введены официально, поэтому путешественники и местные жители сами решали, придерживаться ли им таких правил или одеваться так, как привыкли.