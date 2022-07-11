Врач назвала правила путешествия с болезнями сердца

Собирающиеся в путешествие россияне с болезнями сердца должны брать в поездку запас лекарств и избегать употребления алкоголя. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ Коммунарка Анастасия Лебедева.

Врач назвала правила безопасности, которые необходимо соблюдать планирующим дальние поездки людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во-первых, Лебедева порекомендовала заранее позаботиться о необходимых в дороге лекарственных средствах: «Возьмите их с собой с запасом на два-три дня больше, чем будет длиться ваша поездка». Во-вторых, во время долгих перелетов врач советует ходить по салону, пить много жидкости и избегать употребления алкоголя.

«Если вы недавно перенесли острое заболевание или операцию на сердце и сосудах — посоветуйтесь с лечащим врачом», — рекомендует Лебедева.

Если в поездке запланированы экскурсии, кардиолог советует заранее узнать уровень сложности маршрута, а также взять с собой запас питьевой воды. В заключение она отметила, что от заболеваний сердечно-сосудистой системы страдает более 40 процентов взрослого населения России, поэтому для профилактики следует чаще проверять здоровье у врача.