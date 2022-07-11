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3 часа назад

Индонезия ужесточила правила пребывания туристов в стране

Мира Маркина

Власти Индонезии ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Индонезия ужесточила правила пребывания туристов в стране
Фото: unsplashunsplash

Согласно нововведениям, с 22 июля путешественники для передвижения по стране должны сдавать ПЦР-тесты вне зависимости от статуса вакцинации. Скорректировать правила пребывания для туристов пришлось из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике:

"Если турист прилетел на Бали, а потом решил еще отправиться на остров Ява, Ломбок или желает доехать до острова Комодо, то перед отъездом нужно будет сделать ПЦР-тест. При этом для посещения соседних островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида ПЦР-тест не потребуется — эти острова считают частью Бали".

Для въезда в страну россиянам требуется сертификат о вакцинации "Спутником V" или документ о медотводе. Справка должна быть выдана только государственным медицинским учреждением, переведена на английский язык и заверена нотариусом.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам объяснили, как отдохнуть месяц на Бали за 52 тысячи рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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