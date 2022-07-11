Индонезия ужесточила правила пребывания туристов в стране

"Если турист прилетел на Бали, а потом решил еще отправиться на остров Ява, Ломбок или желает доехать до острова Комодо, то перед отъездом нужно будет сделать ПЦР-тест. При этом для посещения соседних островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида ПЦР-тест не потребуется — эти острова считают частью Бали".