Индонезия ужесточила правила пребывания туристов в стране

Власти Индонезии ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно нововведениям, с 22 июля путешественники для передвижения по стране должны сдавать ПЦР-тесты вне зависимости от статуса вакцинации. Скорректировать правила пребывания для туристов пришлось из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике:
"Если турист прилетел на Бали, а потом решил еще отправиться на остров Ява, Ломбок или желает доехать до острова Комодо, то перед отъездом нужно будет сделать ПЦР-тест. При этом для посещения соседних островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида ПЦР-тест не потребуется — эти острова считают частью Бали".
Для въезда в страну россиянам требуется сертификат о вакцинации "Спутником V" или документ о медотводе. Справка должна быть выдана только государственным медицинским учреждением, переведена на английский язык и заверена нотариусом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам объяснили, как отдохнуть месяц на Бали за 52 тысячи рублей.