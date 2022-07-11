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3 часа назад

Россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу

Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ добраться до Литвы на поезде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ну че, народ, погнали!».

Россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, чтобы уехать в прибалтийскую страну россиянам посоветовали приобрести билет до Калининграда или до первой российской станции в Калининградской области — «Чернышевское». В случае поездки из Калининграда — то же самое, только наоборот.

«Если надо доехать из Литвы в Россию — покупать билет следует из Калининграда в нужный город. Пассажир в таком случае имеет право сесть на поезд на любой станции между пунктами А и Б», — поделились еще одним маршрутом авторы канала.

Специалистам удалось выяснить, что правила, которые запрещали пассажирам поездов между Калининградом и другими городами России выходить в Литве или садиться на поезд во время технических остановок, изменились: так, на станциях «Кибартай» и «Кяна» россияне могут пройти паспортный контроль и попасть в европейскую страну, если помимо паспорта с визой они предъявят документы, подтверждающие цель поездки. Например, обратные билеты, приглашение на мероприятие или брони отелей. При этом сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или «веские причины» не потребуются.

«Заранее предупреждать о прибытии не нужно — достаточно просто выйти на одной из этих двух станций. А кроме того, литовские пограничники в ответе на наш запрос подтвердили, что и посадка на поезд на этих двух станциях возможна», — уточнили авторы публикации.

По словам начальника поезда РЖД в Москве, пассажиров действительно могут высадить или посадить в Литве, однако требуется разрешение погранслужбы Литвы. Кроме того, в маршрутах литовских станций может и не быть, так как они находятся на границе.

Новости путешествий,РЖД,
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