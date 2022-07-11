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1 час назад

Названы самые раздражающие привычки туристов

Мира Маркина

Пользователи Reddit, живущие в популярных для туризма местах, назвали самые раздражающие привычки путешественников.

Названы самые раздражающие привычки туристов
Фото: Unsplash Unsplash

"Не вырезайте, черт побери, ваши имена на разных объектах!!! Людей, которые хотят вырезать свое имя на исторических зданиях и статуях, безумно много",

– высказал возмущение один из юзеров. Он также посоветовал уважать частную жизнь местных и не заходить на приватные территории.

К другим раздражающим привычкам пользователи также отнесли попытку остановить машину посреди дороги ради того, чтобы осмотреть вид; съемку местных жителей без их разрешения; выбрасывание мусора в неположенных местах, кормление чаек и попытки погладить диких животных.

Юзер, живущий в Нью-Йорке, посоветовал туристам ходить по правой стороне тротуара и быть внимательнее к прохожим:

"А еще, если вам нужно остановиться, заглянуть в телефон или поговорить с другими путешественниками, отойдите в сторону. Рядом идут люди, и если вы резко останавливаетесь, это обычно приводит к тому, что в вас кто-то врезается".

Пользовательница из Берлина попросила приезжих уважительно относиться к мемориалам, посвященным холокосту:

"Я живу в Берлине, и это касается туристов из Германии и других стран: пожалуйста, не бегайте, не делайте селфи, не играйте в прятки и не сидите на мемориалах, посвященных холокосту".

Помимо этого, пользователи порекомендовали туристам не задерживать общественный транспорт ради своих опоздавших спутников, не кричать в позднее время суток и аккуратно водить машину.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о привычках в Турции, выдающих русского.

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