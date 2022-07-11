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1 час назад

Индонезия изменила правила пребывания туристов в стране

Lenta.ru

Власти Индонезии ужесточили ограничения из-за COVID-19 для иностранцев, в том числе россиян. Информация об этом появилась на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Индонезия изменила правила пребывания туристов в стране
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно нововведениям, с 22 июля для внутренних путешествий по стране отдыхающие вне зависимости от статуса вакцинации должны сдавать ПЦР-тест. Отмечается, что правила пребывания туристов были изменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике.

«Если турист прилетел на Бали, а потом решил еще отправиться на остров Ява, Ломбок или желает доехать до острова Комодо, то перед отъездом нужно будет сделать ПЦР-тест, — пояснили в АТОР. — При этом для посещения соседних островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида ПЦР-тест не потребуется — эти острова считают частью Бали».

Отмечается, что для въезда а страну россиянам необходим сертификат вакцинации «Спутником V» или документ о медотводе. При этом справка должна быть выдана только государственным медицинским учреждением, переведена на английский язык и заверена нотариусом.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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