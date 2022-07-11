Туроператоры заявили о рекордно низких ценах на отдых в Крыму

Так, за неделю отдыха в двухзвездочном отеле без питания путешественнику придется заплатить менее 7 тыс. рублей. В трехзвездочной гостинице ценник составит не более 16 тыс. рублей. Гостиница уровня четыре звезды с завтраком обойдется путешественнику в 44 тыс. рублей.

«Пятерка» с завтраком на Южном берегу Крыма — от 81 600 рублей за неделю на двоих. Таких низких цен на полуострове я, пожалуй, не припомню», — цитирует РИА Новости эксперта «Интуриста». Сейчас в Крым можно добраться только железнодорожным транспортом, а также на автобусах и личных автомобилях. Аэропорт Симферополя временно недоступен для пассажиров.