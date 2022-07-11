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1 час назад

Туроператоры заявили о рекордно низких ценах на отдых в Крыму

Слово и Дело

Крымские отельеры снижают стоимость услуг, чтобы привлечь больше туристов. Многие эксперты признаются, что давно не видели подобных цен.

Туроператоры заявили о рекордно низких ценах на отдых в Крыму
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Так, за неделю отдыха в двухзвездочном отеле без питания путешественнику придется заплатить менее 7 тыс. рублей. В трехзвездочной гостинице ценник составит не более 16 тыс. рублей. Гостиница уровня четыре звезды с завтраком обойдется путешественнику в 44 тыс. рублей.

«Пятерка» с завтраком на Южном берегу Крыма — от 81 600 рублей за неделю на двоих. Таких низких цен на полуострове я, пожалуй, не припомню», — цитирует РИА Новости эксперта «Интуриста». Сейчас в Крым можно добраться только железнодорожным транспортом, а также на автобусах и личных автомобилях. Аэропорт Симферополя временно недоступен для пассажиров.

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