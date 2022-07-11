Московская область вошла в топ популярных направлений для отдыха

Подмосковье вошло в тройку популярных направлений для отдыха граждан РФ. По данным Ростуризма, лидерами являются Москва и Кубань. Эти три направления россияне чаще всего выбирают для внутреннего туризма.

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По данным регионального правительства, в этом сезоне путешественники предпочитают автомобильные путешествия на небольшие расстояния, а также отдых на свежем воздухе. Популярностью пользуется и посещение достопримечательностей.

С начала года Подмосковье посетило более 10 млн человек. В летний период поток туристов в регионе составит восемь миллионов.