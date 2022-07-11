Московская область вошла в топ популярных направлений для отдыха

Подмосковье вошло в тройку популярных направлений для отдыха граждан РФ. По данным Ростуризма, лидерами являются Москва и Кубань. Эти три направления россияне чаще всего выбирают для внутреннего туризма.
По данным регионального правительства, в этом сезоне путешественники предпочитают автомобильные путешествия на небольшие расстояния, а также отдых на свежем воздухе. Популярностью пользуется и посещение достопримечательностей.
С начала года Подмосковье посетило более 10 млн человек. В летний период поток туристов в регионе составит восемь миллионов.
Как отмечала вице-губернатор области Ирина Каклюгина, с мая в гостиницах и отелях зафиксирован большой ажиотаж на заселение. Популярностью пользуется бронирование коттеджей для отдыха.