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1 час назад

Московская область вошла в топ популярных направлений для отдыха

runews24.ru

Подмосковье вошло в тройку популярных направлений для отдыха граждан РФ. По данным Ростуризма, лидерами являются Москва и Кубань. Эти три направления россияне чаще всего выбирают для внутреннего туризма.

Московская область вошла в топ популярных направлений для отдыха
Фото:  runews24.ru runews24.ru

По данным регионального правительства, в этом сезоне путешественники предпочитают автомобильные путешествия на небольшие расстояния, а также отдых на свежем воздухе. Популярностью пользуется и посещение достопримечательностей.

С начала года Подмосковье посетило более 10 млн человек. В летний период поток туристов в регионе составит восемь миллионов.

Как отмечала вице-губернатор области Ирина Каклюгина, с мая в гостиницах и отелях зафиксирован большой ажиотаж на заселение. Популярностью пользуется бронирование коттеджей для отдыха.

Новости путешествий,Ростуризм,
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