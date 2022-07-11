Франция может ввести санитарные пропуска для туристов

Борьба с коронавирусом в республике пока еще далека от завершения.

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Во Франции в разгар туристического сезона уже не первый день отмечается рост числа заболевших коронавирусом, пусть пока и не критический.

В связи с этим премьер-министр Франции Элизабет Борн предложила предложили не ждать нового «инфекционного бума», а утвердить новый закон, который позволит властям страны при необходимости и без всяких бюрократических проволочек вводить на границе санитарные пропуска для въезжающих. По словам чиновницы, пока власти не намерены возвращаться к прежним санитарным или вакцинным пропускам для доступа в ряд многолюдных мест.