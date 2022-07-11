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2 часа назад

Франция может ввести санитарные пропуска для туристов

Inc-News

Борьба с коронавирусом в республике пока еще далека от завершения.

Франция может ввести санитарные пропуска для туристов
Фото: Inc-NewsInc-News

Во Франции в разгар туристического сезона уже не первый день отмечается рост числа заболевших коронавирусом, пусть пока и не критический.

В связи с этим премьер-министр Франции Элизабет Борн предложила предложили не ждать нового «инфекционного бума», а утвердить новый закон, который позволит властям страны при необходимости и без всяких бюрократических проволочек вводить на границе санитарные пропуска для въезжающих. По словам чиновницы, пока власти не намерены возвращаться к прежним санитарным или вакцинным пропускам для доступа в ряд многолюдных мест.

В то же время республика должна быть готова к возвращению коронавируса и возможность мгновенного введения санитарных пропусков на границах может стать одним из успешных методов борьбы с пандемией.

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